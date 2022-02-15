الطاقة الذرية تبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة الطاقة الذرية أنه في إطار خطة الهيئة للتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية ، حرص الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية على زيارة جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ حيث التقى بمديري الفروع وعمداء كليات العلوم الاساسيه والطب البيطري والهندسة والزراعات الصحراوية ولفيف من الاساتذه من الكليات المختلفه لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والجامعة .

و أوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه تم الاتفاق على عقد ورشه عمل مشتركه للتعريف بالانشطة البحثيه بين الجانبين تمهيدا للتعاون في إنتاج بحوث علميه تطبيقيه والاشتراك في مشروعات علميه بما يساعد في نشر العلوم النوويه والاشعاعية وتوسعة القاعده العلميه لخريجي الجامعة.

و أشار البيان إلى أنه تم الاتفاق علي تنظيم زيارات ميدانية علميه من طلاب الكليات المختلفه للمنشآت النوويه والاشعاعيه بهيئة الطاقة الذرية للتعرف على الأنشطة العلمية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و لزياده الوعي المجتمعي لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج النووي المصري.