هيئة الطاقة الذرية: تفعيل التعاون مع مركز تحديث الصناعة

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اتفقت هيئة الطاقة الذرية ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، على بدء تفعيل التعاون الفعلي بين الجهتين.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن أبرز مجالات التعاون تشمل التصنيع الذكي لأجهزة الكشف الإشعاعي وكذلك تنفيذ محطة لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتوصيلها على الشبكة بموقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر، والذي سيشمل جزءا هاما بحيث يحتوي على عدة أنشطة بحث وتطوير لتحسين كفاءة استخدام الخلايا الشمسية وتطويرها للتعامل مع الواقع المصري وجعل هذا المشروع كمركز مرجعي لهذه الأنشطة.

كما تشمل مجالات التعاون تشمل تصنيع أجهزة تتبع وسائل النقل الحاملة لأي مواد مشعة والخبرات في مجالات الخدمات الهندسية والتخصصات الإلكترونية الدقيقة والتي تفيد قطاعات عديدة من الصناعة ومنها اختبارات التشغيل وكشف العيوب بأبراج التبريد والتقطير بشركات البترول وتحسين خواص المواد واكتشاف أماكن العيوب في خطوط الإنتاج للصناعات المختلفة وكذلك الكشف على المواسير داخل باطن الأرض.

كما تتضمن مجالات تحسين خواص المنتجات الزراعية المصرية والمنتجات الغذائية باستخدام وحدات التشعيع بهيئة الطاقة الذرية لزيادة منافستها للتصدير وتقليل الفاقد منها، بالإضافة على تحسين شكل المنتجات مع المصدرين المصريين لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بهدف دعم الاقتصاد القومي.