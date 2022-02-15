الصحة العالمية تقدم 4 نصائح للتخلص من مرض التراخوما الذى يصيب العين

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها اليوم، أن مرض التراخوما يعتبر إحدى مشكلات الصحة العامة، ووضعت4 استراتيجيات أساسية للتخلص من التراخوما.

وقالت إن التراخوما مرض من أمراض العيون المُهمَلة المنتشرة في المناطق المدارية، ويُصاب الأطفال بهذه العدوى في سن مبكرة، ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ظهور ندوب متفاقمة في الجفن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدى الطويل، بعد سنوات أو حتى بعد عقود من الزمن، قد تُفضي إلى العمى.