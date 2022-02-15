اليوم السابع
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:45 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
 
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالى
 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-
 
- القاهرة / أسيوط مدة 120 دقيقة
 
- أسيوط / أسوان مدة 60 دقيقة
 
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
 
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة
 
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
 
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة
 
خامسا: خط قليوب/  شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة
 
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 

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