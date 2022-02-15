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السبت المقبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:00 ص
السبت المقبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنطلق السبت المقبل 19 فبراير الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.
 
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
 
وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.
 
وكانت عدد من الجامعات الحكومية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية ، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية التيرم الثانى واتاحتها الكترونيا للطلاب.
 

الفصل الدراسى الثانى

الجامعات

اخبار مصر

التعليم العالى

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