الرئيس السيسى يهنئ ليتوانيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا جيتا ناس نوسيدا؛ للتهنئة بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة ليتوانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.