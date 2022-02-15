اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:17 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ ليتوانيا بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:42 م
الرئيس السيسى يهنئ ليتوانيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا جيتا ناس نوسيدا؛ للتهنئة بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة ليتوانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه  المناسبة.

 


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