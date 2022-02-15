وقال زيلينسكي -في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس- : "... أنتم تدركون تماما رغبة أوكرانيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بتعزيز حدودها، وفيما يتعلق بمستقبل الحلف... بالإضافة إلى حقيقة أن هذه هي رغبة بلدنا، إضافة إلى أنه هناك حرب في الشرق، نحن نفهم أننا نرغب في عضوية الناتو ، نعم، هذا من شأنه أن يضمن أمننا، وأمن أرضنا ووحدتها"، وفقا لوكالة انباء /تاس/ الروسية.



من جانبه أعلن شولتس عن 150 مليون يورو خصصوا مؤخرا لدعم أوكرانيا، وهذا يضاف إلى 1.2 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي".

كما أكد شولتس على أن بلاده تريد حلا دبلوماسيا للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الحاجة "لسلسلة حوارات مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا"، مضيفا "نحن ننتظر ردا من روسيا".