الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تخادع لإخفاء جريمة التطهير العرقى بالشيخ جراح

كتب : أحمد جمعة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس الخداع والتضليل لإخفاء جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى السباق المحموم بين القيادات اليمينية في إسرائيل على إطلاق التصريحات العنصرية الفاشية والتحريضية الهادفة إلى إرضاء القاعدة الشعبية المتطرفة العنيفة التي ينتمون إليها، وأن ميدان هذا السباق هو معاناة ومآسي عشرات العائلات الفلسطينية التى تواجه يوميا خطر الطرد والتهجير من منازلها وأرضها في حي الشيخ جراح.

وقالت الوزارة إن "المطلوب هو عدم الانشغال فقط بالضجة التي يثيرها بن المتطرف العنصري بن غفير، وأمثاله وما يقومون به من حركات بهلوانية الغاية منها إشغال حيز من تغطية واهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية لأغراض حزبية وانتخابية وأيدولوجية ظلامية، أو الالتفات لتصريحات مُخادعة تأتي في إطار حملات العلاقات العامة كتلك التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال، في محاولة لامتصاص أية ردود فعل دولية ترفض وتدين جريمة الاحتلال المستمرة في حي الشيخ جراح، وإنما المطلوب التركيز على ما يتم تنفيذه بوتيرة متسارعة من سياسة استعمارية موضوعة تنشغل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذها وتطبيقها، الغاية منها رسم ملامح القدس الشرقية المحتلة ومستقبلها من طرف واحد وبقوة الاحتلال بما يتوافق ومصالح إسرائيل الاستعمارية".