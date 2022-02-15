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الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسي فى بروكسل بهتافات "تحيا مصر"

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:49 م
الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسي فى بروكسل بهتافات "تحيا مصر" الجالية المصرية
كتب سمير حسنى

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استقبلت الجالية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بالأعلام وهتافات "تحيا مصر".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات مع عدد من القادة والزعماء المشاركين فى القمة من أجل التباحث والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

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