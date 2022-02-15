الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل بروكسل لحضور القمة الأفريقية الأوروبية الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:12 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ." صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى بروكسل عاجل زيارة الرئيس السيسى إلى بروكسل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة فى القمة الأفريقية الأوروبية.. كلمة الرئيس تتضمن ضرورة تقديم المساندة لدول القارة السمراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. ولقاءات مع الملك فيليب ورؤساء الدول الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:13 ص برنامج زيارة الرئيس السيسى لبروكسل.. أبرزها لقاءات قيادات الاتحاد الأوروبى الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:08 ص الرئيس السيسى يتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة بالقمة الأفريقية الأوروبية الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:02 ص الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز أنشطة واستثمارات شركة أباتشي البترولية فى مصر الإثنين، 14 فبراير 2022 02:40 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة