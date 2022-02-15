الرئيس السيسى يصل بروكسل لحضور القمة الأفريقية الأوروبية

كتب محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ."

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.