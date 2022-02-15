البنتاجون: بوتين يواصل تعزيز استعداديته لعمل عسكرى على أوكرانيا

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تعزيز استعداديته لاحتمالية أن يقرر شنّ عمل عسكري على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "على مدى الـ24 إلى الـ48 ساعة الأخيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يضيف بوتين قدرات عسكرية على امتداد الحدود مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا... إنه يدرّب بعضا من وحداته على الأرض هنالك في الجنوب، بالإضافة إلى وحدات بحرية في البحر الأسود".

وأضاف كيربي: "لذا هو يضيف إلى استعداديته... إنه يواصل منح نفسه مزيدا من الخيارات في حال انتهج الطريق العسكري".