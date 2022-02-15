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الاحتلال الإسرائيلى يخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة قرب نابلس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:15 م
الاحتلال الإسرائيلى يخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة قرب نابلس مستوطنات إسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة
كتب : أحمد جمعة

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كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي جنوب شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 

وذكرت القناة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المخطط يشمل بناء 100 وحدة استيطانية ستستوعب 100 عائلة من المستوطنين، واصفة المشروع بـ"غير المسبوق" في المستوطنة المذكورة من حيث العدد الكبير للوحدات الاستيطانية.

 

يذكر أن الصندوق القومي الإسرائيلي "كاكال" أعلن أول أمس، عن استئناف نشاطاته الداعمة للاستيطان في الضفة الغربية بالكامل، بعد توقف جزئي منذ 3 سنوات.

 

 


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