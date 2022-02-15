الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بأمن وسيادة أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه ملتزم بأمن وسيادة أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قالت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، إن المأزق الحالي جراء خطر غزو روسيا لأوكرانيا قد يطول.

وفى وقت سابق قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن هناك أكثر من 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا ولا بد من خفض التصعيد، مضيفا: بحثت مع بوتين "الضمانات الأمنية" ولكن لدينا قلق من تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف شولتز، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضحت للرئيس الروسي خلال المحادثات أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا تمثل تهديدا، واصفا الخطوة الروسية بسحب عدد من قواتها بالأمر الإيجابي قائلا: " سحب روسيا لعدد من قواتها من حدود أوكرانيا أمر إيجابي للغاية".