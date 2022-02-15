الإسكان : الحد الأقصى بمبادرة التمويل العقارى 30 عاما.. والمعاشات حتى 75 عاما

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ، إن الوحدات السكنية التي تم بدء حجزها اليوم، موجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن إطار مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن الوحدات السكنية تتفاوت في المساحات والأسعار.

ولفت المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أن محدودي الدخل يمكنهم التقديم في أي نوع من الوحدات.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن دخل محدودي الدخل لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للفرد والأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأدنى 1200 جنيه للفرد و3 آلاف للأسرة، وذلك حسبما حدده البنك المركزي.

وأردف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الحد الأقصى للتمويل لمبادرة الـ 3 % هي 30 عامًا، وتشمل أرباب المعاشات حتى 75 عامًا.

واستطرد أن الطرح الحالي يشمل 7 آلاف وحدة سكنية قابلة للاستلام الفوري في مناطق مرفقة ومُنماة وهناك سكان في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين معاينة الوحدة السكنية قبل الحجز.

وواصل حديثه، أن كراسات الشروط بها كل أوصاف الوحدات السكنية وموقعها وكل التفاصيل الخاصة بها، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من الجماهير على عمليات الحجز.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن من لا تنطبق عليه الشروط للحصول على وحدات في الطرق يمكنه ترك جدية التسجيل، للطرح المقبل أو يسحبها.

وأوضح أن كراسة الشروط مجانية لمن يريد الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني، أما الراغب في التسجيل يحصل عليها بـ 500 جنيه إلى جانب مبلغ جدية الحجز.

وحول الإقبال الكبير على الموقع، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن أسبقية الحجز لا تعني التقديم حسب الأيام، ولكن الفرص متكافئة لمن يتقدم خلال الفترة المعلن عنها.