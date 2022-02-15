"الإسكان": التقديم لوحدات دار مصر وسكن مصر وجنة مستمر لـ3 أسابيع

كتب محمد شرقاوى

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم الإعلان عن 7 آلاف وحدة إسكان فى عدد من المدن المتفرقة بالقاهرة، مضيفة أنه على المتقدم للحجز أن يجهز المستندات ويتم تقديمها إلكترونيا، وهناك فرصة للتقديم خلال 3 أسابيع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من إعلان لمتوسطى الدخل، وبعدها سيتم الإعلان عن شقق لمحدودى الدخل، وتم عرض كراسات الشروط على الإنترنت، مشيرة إلى أن 10 آلاف شخص حتى الآن سجلوا للحصول على وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة.

وتابعت، أن أغلى متر يوجد فى القاهرة الجديدة وسعر المتر فيها يبدأ من 11 ألف و500 جنيه، وفى مشروع جنة فى مدنية 6 أكتوبر أسعار المتر تبدأ من 9 آلاف، وهناك مساحات مختلفة تبدأ من 100 إلى 150 مترا، ومن ينطبق عليه الشروط يحصل على فرصة للحصول على وحدة.