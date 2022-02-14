أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن دفعة أولى من مشروع لحوم صكوك الإطعام لـ2022.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه استقبلت المديرية الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من الوزارة من لحوم صكوك الإطعام للعام 2022 وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الطعام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم استقبال 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وفى إطار من الود والحب والإحترام والإهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الإختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وقد تم الاستلام بحضور مدير المديرية، والشيخ عبد المبدى محمد عبد المبدى المفتش العام بالوزارة، وخالد عبد الغنى عبد الظاهر ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر.

كما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستكمل المديرية المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، حيث تم الانتهاء من عقد 262 جلسة من المرحلة الثانية من الجلسات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تم الانتهاء من المرحلة الثانية من جلسات الحوار، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأة دينياً واجتماعياً واقتصادياً، وقد تم حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/6 عقد عدد 262 جلسة فى المرحلة الثانية من جلسات الدوار، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن دفعة أولى من مشروع لحوم صكوك الإطعام (1)



أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن دفعة أولى من مشروع لحوم صكوك الإطعام (2)