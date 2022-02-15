الأمم المتحدة: وصول إمدادت طبية لتيجراى ونقص الوقود يمنع توزيعها على المراكز الصحية

كتبت : هند المغربي

أفاد بيان الأمم المتحدة بأنه لأول مرة منذ يوليو الماضي السماح بوصول الإمدادات الطبية إلى تيجراي شمال إثيوبيا لكنها لن تقدر على توزيعها على المراكز الصحية بسبب نقص الوقود.

وبحسب البيان نقل برنامج الأغذية العالمي المستلزمات جوا إلى ميكيلي الى تيجراي في 11 فبراير، ومن المتوقع نقل المزيد من الشحنات هذا الأسبوع لكن لم يُسمح بإدخال الوقود للعمليات الإنسانية إلى تيجراي منذ أغسطس 2021، عدا عن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي في نوفمبر

ومن جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية مجددا إلى الوصول غير المقيّد لتقديم المساعدات الإنسانية في تيجراي، قال البيان: "ندعو إلى السماح بنقل الوقود إلى تيجراي بشكل عاجل، بدعم من السلطات الوطنية والشركاء الدوليين، حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع الإثيوبيين."

وأضاف البيان تشمل الإمدادات التي يتم تخزينها الآن حتى يتسنى توزيعها، معدّات طبية مهمة، وأدوات الحماية الشخصية، ومضادات حيوية، وأدوية للملاريا والسكري- بما في ذلك الإنسولين- وعلاجا لنقص التغذية الحاد الوخيم، وأدوية ومستلزمات للصحة الإنجابية.

وأوضح البيان لا تزال شحنات منظمة الصحة العالمية، التي تشكل جزءا من 33.5 طنا من عمليات التسليم المخطط لها، تعد حصة صغيرة مما هو مطلوب. ومن دون الوصول إلى الإمدادات، يحاول العاملون الصحيون الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية تقريبا بدون أدوية أو معدات تعمل بشكل صحيح.