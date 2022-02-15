الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا دوليا لجمع 2 مليار دولار لإعادة إعمار هايتى

كتبت : هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة انه سيتم غدا تنظيم حدث دولى لجمع 2 مليار دولار لإعادة إعمار غرب هايتي بعد ستة أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب هايتي وتسبب في مقتل 2200 شخص وإصابة 12 الف و700 آخرين بجراح،

ووفق تقرير المنظمة تقدر الأمم المتحدة أن حوالي 800 ألف شخص تضرروا من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة في 14 أغسطس 2021 جنوب غرب هذه الدولة الجزرية الكاريبية، مما تسبب في دمار واسع النطاق خاصة في المناطق الريفية.

بالإضافة إلى الوفيات والإصابات، تضررت أو دمرت آلاف المنازل ودُمرت البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الرئيسية والنقل والزراعة والتجارة كما تعطلت الدراسه لـ 300 الف طفل

فيما دُمر الزلزال نحو 60 مرفقا صحيا. وفي هذا السياق، تلقت عنابر الطوارئ الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. وتلقت الأمهات الحوامل الرعاية وغالبا ما أنجبن أطفالهن في الخيام.

ومن جانبها نشرت الحكومة تقييما لمقدار الأموال التي تحتاجها لإعادة البناء والتعافي؛ وبحسب التقييم، تحتاج هايتي إلى حوالي ملياري دولار سيخصص لإعادة تنشيط الخدمات الاجتماعية بما في ذلك برامج الإسكان والصحة والتعليم والأمن الغذائي. سيتم إنفاق الباقي على تعزيز الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك إصلاح البنية التحتية الرئيسية. كما تم تخصيص موارد للبرامج البيئية.

ولفت التقرير الأممي الى انه تعاني البلاد من مستويات عالية من الفقر وتحتل المرتبة 170 من أصل 189 دولة حول العالم في تقرير التنمية البشرية لعام 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.