افتتاح مهرجان أسوان للثقافة على هامش الاحتفال بتعامد الشمس فى أبوسمبل.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، فاعليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والذى يقام على هامش الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس بمعبد أبوسمبل جنوب مصر.

ورحب المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بضيوف المهرجان، والذى بدأ اليوم بمسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل.

وأشار إلى أن المهرجان هذا العام يشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، كما يشارك عدد من الفرق العربية والأجنبية وهى "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان".