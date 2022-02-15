اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح بنسبة نجاح 77.3%

مطروح : حسن مشالى

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022



اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الاول (2021 /2022) بالمحافظة بنسبة نجاح 77.3%، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نسب النجاح بالإدارات التعليمية بالمحافظة بلغت: النجيلة 91.1% والعلمين بنسبة 86.8 % وسيوة بنسبة 82% مرسى مطروح بنسبة نجاح 81.5% ومركز السلوم بنسبة نجاح 80.9% وادارة البنجر 75.2% وادارة برانى بنسبة 72.6%والضبعة بنسبة نجاح 68.1%وادارة الحمام بنسبة نجاح 62.5%.

وفي سياق متصل، اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 69.4 %، ونتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ولطلاب التربية الفكرية بنسبة 100%.

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مشرفة.