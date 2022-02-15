استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بعدد من مدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مدينتا فوه وسيدي غازى، وعدد من أحياء مدن محافظة كفر الشيخ ، أعمال الرصف بالإنترلوك، للشوارع الضيقة والحواري، وسيتم الرصف ببقية المدن تباعا، تنفيذاً لخطة المحافظة في التطوير والتجميل، بدءا بتسوية الشوارع وفرش الرمال وتركيب بلاط الانترلوك، لتطوير الأحياء، وإضافة رونق ومظهر جمالي، وتسهيل الحركة علي المواطنين، والقضاء على الشوارع الترابية، وما ينتج عنها من تلوث بيئي وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع، توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية بعدد من الأحياء والمدن منها مدينة فوه، وسيدي غازي، لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع لما له من منظر جمالي داخل الشوارع والقضاء نهائياً على الشوارع الترابية بالمناطق الشعبية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، من بين تلك الأحياء التي ظهرت بصورة متميزة حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، وأحياء وشوارع مدينة فوه وسيدي غازي، وعدد من أحياء المدن، وأنه وجه بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل في خطة تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضيف عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.