اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية يبحث مع "العربية للتصنيع" إنشاء وحدات معالجة للنفايات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:49 م
اتحاد المهن الطبية يبحث مع "العربية للتصنيع" إنشاء وحدات معالجة للنفايات جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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اجتمع الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، بعددا من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لبحث التعاون بين الطرفين بشأن إنشاء وحدات معالجة النفايات الطبية وإمكانية الشراكة الاستراتيجية فيما بينهما.
 
وأوضح هيكل، أن الاجتماع تضمن إطلاع الاتحاد على الوحدات والمفارم التى يتم تصنيعها بالهيئة بالشراكة مع ألمانيا، وإجراءات التراخيص، والسعة الاستيعابية لكل نوع منهم، فضلا عن شرح مشروع الاتحاد والهدف من إنشاء تلك الوحدات بالمحافظات، والمساحات التى تحتاجها تلك الوحدات، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل، بمقر الاتحاد ليشمل أعضاء الشئون القانونية والاقتصادية بالجهتين.
 
وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن تلك الاجتماعات تأتى فى ضوء إجراء الاتحاد لدراسة جدوى لإنشاء وحدات تخلص من النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، لرفع المعاناة عن كافة الأطباء، خاصة أن التعاقد مع مفارم أو محارق للتخلص من النفايات أحد اشتراطات البيئة للحصول على تراخيص العيادات، وتجديدها، وذلك من خلال إنشاء مفارم فى 4 أو 6 محافظات في المناطق الأعلى كثافة فى أعداد العيادات، كمرحلة أولى.
 
كان قد أشار الدكتور إيهاب هيكل، إلى أن اتجاه الاتحاد لإنشاء وحدات لمعالجة النقابات الطبية، جاء نظرا لمعاناة الأطباء منذ فترة طويلة من صعوبة التخلص من النفايات، وعدم التزام الشركات بالعقود، وإهمال تجميع المخلفات من العيادات حتى أصبح الأطباء يضطرون إلى توصيل النفايات بأنفسهم لأماكن التخلص من النفايات الطبية، فضلا عن ارتفاع أسعار التعاقدات مع الشركات والتى تصل إلى 9 آلاف جنيه كل 6 أشهر، بخلاف 20 جنيها لكل كيلو من النفايات.

النفايات الطبية

اتحاد المهن الطبية

اتحاد نقابات المهن الطبية

وحدات معالجة النفايات الطبية

الهيئة العربية للتصنيع

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