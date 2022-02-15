إيلون ماسك يتبرع بـ5.7 مليار دولار.. و"ABC": ثانى أكبر مانح لأمريكا خلال 2021

كتبت: نهال أبو السعود

تبرع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بحوالى 5.7 مليار دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية للجمعيات الخيرية، وفقا لشبكة ايه بي سي.

تم الكشف عن التبرع بـ 5 ملايين و44 ألف سهم يوم الاثنين في ملف قدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتم منح الأسهم العام الماضي بين 19 نوفمبر و 29 نوفمبر ، وفقًا للإيداع ، الذي لم يذكر اسم المستلم أو المستفيدين من الأسهم.

تم تداول سهم تسلا بأكثر من 1000 دولار لكل سهم في وقت التبرعات، وبلغت قيمة الأسهم المتبرع بها 5.7 مليار دولار على أساس متوسط ​​السعر الأعلى والأدنى في تاريخ الصفقة.

سيجعل التبرع الخيري ماسك ثاني أكبر مانح للولايات المتحدة في عام 2021، حيث يتبع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فقط بيل جيتس وميليندا فرينش جيتس ، اللذان قدما 15 مليار دولار العام الماضي ، في الترتيب السنوي من قبل Chronicle of Philanthropy.

وتظهر إيداعات الأوراق المالية السابقة أن ماسك باع أسهم تسلا بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار في الشهرين الأخيرين من عام 2021 ، حيث ستدفع معظم العائدات فاتورة ضرائب فيدرالية أمريكية تقدر بنحو 11 مليار دولار.

يذكر ان قيمة الأسهم المتبرع بها لا تخضع لضريبة أرباح رأس المال ويمكن استخدام قيمتها كخصم للمساعدة في تعويض فاتورة الضرائب.

أنشأ ماسك مؤسسة تقدم منحًا لدعم أبحاث طب الأطفال وتعليم العلوم ، ولكن هناك القليل من التفاصيل المتاحة عنها.

واجه ماسك ، أغنى رجل في العالم ، تحديًا العام الماضي من قبل مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم تبرع من شأنه المساعدة في القضاء على الجوع في العالم.

وكتب ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي: "إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يوضح بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار ازمة الجوع في العالم ، فسوف أبيع أسهم تسلا الآن وأقوم بذلك"، واستجاب برنامج الغذاء العالمي بخطة. ولم ترد على الفور الثلاثاء عندما سُئلت عما إذا كان ماسك قد تبرع للمنظمة.