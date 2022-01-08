فوربس تكشف أثرياء العالم الـ10.. وماسك فى المركز الأول بإجمالى 263 مليار دولار

كتب محمد جمال

واصل الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تصدره لقائمة أثرياء العالم العشرة، مع حدوث تغيرات فى إجمالى الثروات، ووفق حسابات "فوربس" المعتمدة على إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية فى 7 يناير2022 (آخر يوم تعاملات فى الأسبوع الماضي)، شهدت القائمة تصدر إيلون ماسك رئيس "تسلا" التنفيذى بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وشهدت القائمة تغيرات طفيفة فى إجمالى ثروات أغنى 10 أشخاص على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى الذى شهد تراجع مؤسس أمازون، جيف بيزوس، إلى المرتبة الثالثة بعد انخفاض ثروته بنحو 699 مليون دولار، وحفاظ مؤسس ميتا، مارك زوكربيرج، على المرتبة السادسة التى صعد إليها مؤخرًا بين أكبر 10 أثرياء فى العالم رغم انخفاض ثروته بنحو 233 مليون دولار.

وسجلت ثروة ماسك فى نهاية الأسبوع نحو 263 مليار دولار، بعد خسارته نحو 8.5 مليار دولار من إجمالى ثروته.

وفى المركز الثاني، جاء الفرنسى برنارد أرنو مؤسس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، بصافى ثروة يقدر بنحو 195 مليار دولار، بعد فقدانه 3.1 مليار دولار.

وتراجع الأمريكى جيف بيزوس مؤسس أمازون، للمركز الثالث، بصافى ثروة قيمتها 188.4 مليار دولار، بعد خسارته 699 مليون دولار من قيمة ثروته الإجمالية.

وفى المركز الرابع، جاء الأمريكى بيل جيتس مؤسس "مايكروسوفت"، بصافى ثروة 136.2 مليار دولار، بعد إضافة مكاسب بنحو 93 مليون دولار إلى إجمالى ثروته.

وفى المركز الخامس، حل لاريج بيج من جوجل بصافى ثروة 119.5 مليار دولار، بعد تسجيله لمكاسب بقيمة 684 مليون دولار.

وفى المركز السادس جاء الأمريكى مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك "ميتا" بصافى ثروة قيمتها 117.5 مليار دولار، بعد فقدت ثروته نحو 233 مليون دولار فى أسبوع.

وفى المركز السابع، جاء الأمريكى لارى أليسون من "أوراكل" بصافى ثروة 117.3 مليار دولار، بعدما تكبد خسارة بنحو 507 ملايين دولار.

وقفز الأمريكى المخضرم وارين بافيت رئيس "بيركشاير هاثاواي" مرتبة، ليحل ثامنًا بترتيب أثرياء العالم للأسبوع المنصرم، بصافى ثروة 115.6 مليار دولار، بعد أضاف نحو 1.6 مليار دولار إلى إجمالى ثروته.

وفى المركز التاسع جاء الأمريكى سيرجى برين من جوجل بصافى ثروة 113.1 مليار دولار، مع تكبده خسائر بنحو 485 مليون دولار.

وفى المركز العاشر حل ستيف بالمر رئيس مايكروسوفت السابق بصافى ثروة 99.9 مليار دولار، مع تسجيله مكاسب قدرها 43 مليون دولار.