اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:07 م
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إجراء عملية زراعة قرنية كاملة برمد المنيا ضمن القضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:55 م
إجراء عملية زراعة قرنية كاملة برمد المنيا ضمن القضاء على قوائم الانتظار الفريق الجراحى
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة للمرة الثانية عشر اليوم حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية اجريت لمريضة تبلغ من العمر 53 عام كانت تعانى من سحابة مركزية بالقرنية بالعين اليسرى، بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتورة اسماء عبد الرازق تونى استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى رمد المنيا والدكتور مدحت صموئيل استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض.

وأشار وكيل الوزارة الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة


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