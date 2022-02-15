اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:53 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تسجل أكثر من 159 ألف إصابة و243 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:20 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 159 ألف إصابة و243 وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 159 ألفاً و217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و243 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 12 مليوناً و580 ألفاً و343 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 120 ألفاً و224 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة حوالي ثماني ملايين و989 ألفاً و100 شخص حتى الآن، وفقًا لما أظهرته البيانات


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