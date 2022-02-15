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أطباء مستشفى طيبة بإسنا ينقذون سيدة تعانى من تجمع دموى بغشاء التامور بالقلب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:28 ص
أطباء مستشفى طيبة بإسنا ينقذون سيدة تعانى من تجمع دموى بغشاء التامور بالقلب أطباء مستشفى طيبة بإسنا ينقذون سيدة 70 سنة
الأقصر - أحمد مرعى

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نجحت الفرق الطبية فى قسم الطوارئ بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنقاذ سيدة عمرها 70 عامًا تعاني من التجمع الدموي بغشاء "التامور"، حيث تستقبل الطوارئ بالمستشفى جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

وفى هذا الصدد حضرت مريضة إلى قسم الطواريء تعاني من اضطرابات شديدة بضربات القلب، وصعوبة في التنفس، وبعد الفحص اللازم من قبل فريق الطواريء تم تشخيصها بتجمع دموي بغشاء "التامور" المبطن لعضلة القلب، وتعامل معها أطباء وتمريض الطوارئ بأعلى مستوى من الحرفية عن طريق إعطاءها الأدوية اللازمة لاستقرار العلامات الحيوية، وتنسيق دخول الحالة لغرفة عمليات الطواريء.

واستقبل المريضة نخبة متميزة من أطباء التخدير والتمريض الخاص بعمليات الطواريء، مع كل من الدكتور هيثم عبد الباقي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى خليل أخصائي جراحة القلب والصدر، حيث أجرى الفريق الطبي استكشاف للصدر أولاً، ثم إجراء بتصريف التجمع الدموي بنجاح، وتم دخول المريضة بقسم العناية وخرجت من المستشفى بحالة تحسن، وتتابع الآن بالعيادات الخارجية لمستشفى طيبة التخصصي، كما تستقبل طوارئ مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر جميع الحالات، والحالات الحرجة على مدار 24 ساعة حيث يتم التعامل مع الحالات عن طريق نخبة من الأطباء المتخصصين.

فيما نجح فريق الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، في إصلاح سقوط شرجي كامل لمريض 70 سنة، حيث تم تركيب شبكة ورفع المستقيم والقولون مع إجراء إصلاح الفتق للمريض، وذلك استمراراً لسلسلة النجاحات فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وقالت إدارة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، إنه أجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض، وذلك بمشاركة متميزة من قسم التمريض وهم كل من:- "سمر محمود - إيمان عبد الجليل".

 


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