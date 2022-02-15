اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أجواء شديدة البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
أجواء شديدة البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت طقس بارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة  حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .
 

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15  فبراير :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء  16  فبراير :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17  فبراير :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18  فبراير :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة السبت 19  فبراير :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 12 درجة

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من الجمعة المقبل للأحد وتوقعات بسقوط أمطار

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:03 م

غداً شبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:16 م

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع وتدنى الرؤية بسبب الشبورة

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:32 م

شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:28 ص

شبورة كثيفة وأمطار بالسواحل الغربية.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 ص

ارتفاع طفيف بالحرارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبلة

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:00 ص

حالة الطقس اليوم الاثنين 14/2/2022 فى مصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة