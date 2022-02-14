الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من الجمعة المقبل للأحد وتوقعات بسقوط أمطار

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء الجمعة المقبل 18 فبراير إلى صباح الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية المتوقعة سيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط الرياح يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت هيئة الأرصاد: جارى متابعة تحديثات خرائط التنبؤات وإصدار تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02 .