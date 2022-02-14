400 مليار دولار لرضا المواطن.. رسائل الرئيس السيسى بافتتاح إيجبس 2022 (إنفوجراف)

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، وقال إن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية.
وأضاف أن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.
رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول
رسائل الرئيس خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول: "الموضوع الخاص بالطاقة مهم اوى وجزء من القضية التى تمر بها القارة.. أفريقيا لأسباب تاريخية دائما متأخرة واحنا جزء منها.. الثمن ده مش ممكن كدول أفريقية ندفعه.. مش معقول تدفع الاثار الناجمة على الفترة اللى تواجد استعمارى واستغلال مواردها فى القارة لسنوات طويلة جدا.. القارة بقت بمنتهى التواضع.. أقل قارات العالم تقدما.. وأكثر قارات العالم يمكن فى محدودية الدخل.. حجم الفقر والتخلف والجهل ضخم جدا".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القارة الأفريقية تعانى من العديد من المشاكل فى ملف الطاقة، متابعا: "نصف سكان القارة بدون طاقة.. 400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة مواد أولية جدا جدا فى الإشعال.. تفتكروا دول زى كده تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول 2022 قائلا: فى مصر.. نفذنا مشروعات فى البنية الأساسية على مدار 7 سنوات تكلفتها 400 مليار دولار.. ومشروع حياة كريمة يكلفنا 40 مليار دولار.. عشان نقدر نقول إننا بنضع نفسنا فى مجال مناسب.. عاوز تقارن زى مصر.. عشان أقدر أكون محطة ومركز للطاقة.. طاقة الكهرباء على سبيل المثال.. لابد أن تكون شبكة الكهرباء والتحكم والنقل والإنتاج.. قادرة على استيعاب النقل إلى دول مثل ليبيا والسودان وإسرائيل والأردن السعودية.. طب ده موجود فى كل قارات القارة الأفريقية؟".
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