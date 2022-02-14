وزير بريطانى: سنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو

كتبت رباب فتحى

أعلن وزير شئون القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، أن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو، في ظل خطر "الغزو الروسي الوشيك جدا".

وجاء هذا على لسان هيبي اليوم خلال حوار صحفي، وفق ما أوردته صحيفة، الاندبندنت، البريطانية عبر موقعها الالكتروني، في معرض تعليقه على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو بخصوص إمكانية أن تتخلى كييف عن طلبها للانضمام إلى الناتو بغية تفادي اندلاع حرب مع روسيا.

وشدد هيبي على أن أي حل سياسي للأزمة الحالية ينبغي ألا يمس سيادة أوكرانيا، مضيفا في الوقت نفسه: "لكن إذا قررت أوكرانيا أنها لم تعد تعرض نفسها كعضو جديد في الناتو فإننا سنؤيد ذلك، ويعود هذا القرار إلى الحكومة الأوكرانية".

وأعرب الوزير عن مخاوفه من أن "الغزو الروسي" لأوكرانيا أصبح الآن "وشيكا جدا"، نظرا لتعداد القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلاد، مقرا في الوقت نفسه بأن ذلك "لا يعني بالضبط أنه سيحصل".

وحث هيبي جميع البريطانيين المتواجدين في أوكرانيا على مغادرتها فورا، قائلا: "إنه تحذير لأن صواريخ وقنابل قد تسقط على مدن أوكرانية في غضون دقائق من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوامر".

في الوقت نفسه، أعرب الوزير البريطاني عن أمل لندن في تسوية الأزمة، قائلا إن هناك أدوات دبلوماسية يمكن الاستفادة منها في هذه المسألة، منها اتفاقات مينسك و"آليات تعود إلى الحرب الباردة".