اليوم السابع
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وزير الشئون الإسلامية بالسعودية يدعو لتوحيد جهود نشر الإسلام الوسطى

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:32 م
وزير الشئون الإسلامية بالسعودية يدعو لتوحيد جهود نشر الإسلام الوسطى الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشكر لمصر على استضافة الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 
 
وأضاف آل الشيخ، أن وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية يجب عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف والتحديات التي تكيد لأوطانها في استقرارها، مؤكدا أنها قادرة على محاربة هذه الأفكار الضالة التي تحاول الولوج إلى مجتماعتنا ودفع أخطار عظيمة على مواطنينا والبشرية، والوقوف ضد كل من يقف أمام ثوابتنا. 
 
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، أهمية تكامل وتضافر الجهود المشتركة لتحصين المنابر من الأفكار المتشددة والمتطرفة، واستمرار التعاون المثمر بين دول العالم الإسلامي. 
 
جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحضور الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، والدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالأردن، والحاج موسى درامي، وزير الحكومة المحلية ووزير الشئون الدينية بدولة جامبيا، والسفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة. 
 
ويشارك عبر الفيديو كونفرانس، كلا من عيسى أحمد الكندري، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وياقوت خليل قوماس، وزير الشئون بدولة إندونيسيا.

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