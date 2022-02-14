مواجهة التطرف والإرهاب.. أبرز موضوعات مجلس وزراء أوقاف العالم الإسلامى

كتب ـ على عبد الرحمن

ترأس منذ قليل، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اجتماع الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر استعراض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب.

كما يناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب

وتشارك فى الاجتماع دول:"مصر ، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت " افتراضيًا "، جمهورية جامبيا، باكستان ، إندونيسيا".