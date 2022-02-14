اليوم السابع
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واشنطن تسحب موظفيها من كييف.. ومعلومات ترجح الغزو الروسى الأربعاء المقبل

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:51 ص
واشنطن تسحب موظفيها من كييف.. ومعلومات ترجح الغزو الروسى الأربعاء المقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب كافة موظفيها الحكوميين من العاصمة الأوكرانية كييف في غضون اليومين القادمين، في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية قيام روسيا بغزو أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح خاصة بالسفر أعلنت فيها أن معظم الأمريكيين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية، سيتم إجلاؤهم عن السفارة الأمريكية في كييف ، غير أنه سيتم الإبقاء على بعض الأفراد.

وكان قد تم نقل عدد من هؤلاء الموظفين إلى مدينة "لفيف" المتمركزة في الإقليم الغربي من أوكرانيا، لأن هذا الإقليم أقرب جغرافيا للمنشآت الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية في الدول المجاورة، كما حذرت الوزارة المواطنين من عدم السفر إلى المنطقة ومن يظل مقيما في أوكرانيا عليه أن يغادرها على الفور.

وقالت مصادر لشبكة (سي بي إس) الأمريكية إن 7000 موظف أمريكي تم تسجيلهم مع السفارة الأمريكية في كييف، رغم أنه من المحتمل أن يكون نحو 30 ألف أمريكي يعيشون هناك.

وأشارت المصادر إلى أن هناك معلومات استخباراتية حصلت عليها الإدارة الأمريكية، تفيد بأن روسيا تدرس إمكانية تنفيذ غزوها لأوكرانيا يوم الأربعاء المقبل.

 


اوكرانيا

واشنطن

روسيا

كييف

وزارة الخارجية الأمريكية

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