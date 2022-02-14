ميلانيا ترامب تخضع للتحقيق فى فلوريدا بسبب "تبرعات حفلات الشاى"

كتبت: نهال أبو السعود

فتح مسئولين فى فلوريدا تحقيقات فى عملية جمع تبرعات قامت بها السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ميلانيا ترامب باعت تذاكر لحدث "الشاى الفاخر" فى أبريل، والذى يقول المنظمون أن الأرباح منه ستفيد من مبادرة Be Best تحت عنوان "تعزيز المستقبل"، وتهدف المبادرة إلى توفير منح دراسية فى علوم الكمبيوتر للشباب الذين كانوا فى رعاية التبنى.

وبحسب التقرير، لم يتم تسجيل أى مؤسسة خيرية تحمل اسم "تعزيز المستقبل"، أو Be Best فى فلوريدا، وفى تغريدة بعد نشر مقال التايمز، انتقدت السيدة الأولى السابقة ما نشرته الصحيفة ووصفته بأنه "غير نزيه".

وقالت: "كل شيء تم بشكل قانونى، وجميع الوثائق فى طور الإعداد اقرأ بحذر مع وسائل الإعلام الفاسدة النموذجية نحن نعمل مع صندوق برادلى إمباكت، وهو صندوق نصح المانحين، لاختيار المؤسسات الخيرية التى ستتلقى التبرعات لرعاية الأطفال."

جاء الكشف عن مشروع السيدة الأولى السابقة كجزء من تقرير واسع النطاق لصحيفة التايمز عن الرئيس السابق ترامب وشركائه ومعاملاته التجارية منذ مغادرته البيت الأبيض.

من جانبه، واصل ترامب جمع الأموال والمصادقة على المرشحين للمناصب العامة على مدار العام الماضى بينما كان يثابر على احتمال ترشحه للرئاسة فى عام 2024.

وقال لورانس نوبل، المستشار العام السابق فى لجنة الانتخابات الفيدرالية للصحيفة: "الشيء المختلف بشأن ترامب هو أن جزء كسب المال قد تغلغل فى كل شى هناك هذا المظهر، على الأقل، أنه يفكر دائمًا: كيف يمكننى تحقيق ربح من هذا؟".