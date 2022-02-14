اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام للناتو سيساعد فى التفاوض بشأن "الضمانات الأمنية"

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:30 م
موسكو: تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام للناتو سيساعد فى التفاوض بشأن "الضمانات الأمنية" الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو" من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية، التي طالبت روسيا بها. 

وقال بيسكوف في تصريح اليوم الاثنين، إن رفض أوكرانيا بشكل رسمي لموضوع الانضمام إلى الحلف سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية". 

وتابع بيسكوف: "بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى "الناتو" في دفع المفاوضات قدما، بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

كان السفير الأوكراني في بريطانيا فاديم بريستايكو، قد رد على سؤال بشأن استعداد بلاده التخلي عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام، بقوله: "بدون شك أوكرانيا مستعدة للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس".

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تنوي التخلي عن طلب العضوية في الحلف، مشيرة إلى أن هذا المطلب موجود في الدستور الأوكراني. 

 


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بريطانيا

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