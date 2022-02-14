موسكو: تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام للناتو سيساعد فى التفاوض بشأن "الضمانات الأمنية"

وقال بيسكوف في تصريح اليوم الاثنين، إن رفض أوكرانيا بشكل رسمي لموضوع الانضمام إلى الحلف سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية".

وتابع بيسكوف: "بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى "الناتو" في دفع المفاوضات قدما، بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

كان السفير الأوكراني في بريطانيا فاديم بريستايكو، قد رد على سؤال بشأن استعداد بلاده التخلي عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام، بقوله: "بدون شك أوكرانيا مستعدة للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس".

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تنوي التخلي عن طلب العضوية في الحلف، مشيرة إلى أن هذا المطلب موجود في الدستور الأوكراني.