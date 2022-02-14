موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 14-2-2021.. إعلان الفائزين بمناقصة تموين السفن

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 14-2-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس 2022)، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة وفقا لما يلي:

وزير البترول يعلن نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود..تفاصيل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول (ايجبس 2022)، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، حيث تم إسناد 4 رخص للنشاط لثلاث شركات في موانيء البحرين المتوسط والأحمر.

وزيرة الصناعة تعلن إتاحة تيسيرات وحوافز غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة.

تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين..عيار 21 يسجل 811 جنيها للجرام مستهل التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين بقيمة جنيه واحد فقط، مستهل تعاملات هذا الأسبوع الذهب عالمياً ومحليا.

إطلاق منصة الابتكار المفتوح بمركز إبداع مصر الرقمية وفتح باب التقديم للشركات الناشئة

أعلنت كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و"شركة بلاج أند بلاى Plug and Play" الرائدة عالميًا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها عن انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA)

الضرائب: عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار أو عدم تقديمه تصل لـ2 مليون جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 مارس 2022 وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية) وتمتد حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

الملا: التحديات التى تواجهها صناعة البترول والغاز يمكن التغلب عليها بالحوار

شهدت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 انعقاد الجلسة الوزارية (الطريق نحو تعافى صناعة البترول وديناميكيات السوق الحديثة عبر التعاون الإقليمى والتحول الطاقى)، وشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وسهيل المزروعى وزير الطاقة الاماراتى.