اليوم السابع
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"مكافحة الأوبئة" بالأردن توصى بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:09 ص
"مكافحة الأوبئة" بالأردن توصى بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج.

وقال عضو اللجنة سعيد جرادات إن التوصية تم تقديمها منذ نحو 10 أيام وتقضي بإلغاء فحص الـ PCR للأردنيين القادمين إلى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة "عمون"، مساء أمس الأحد.

وحسب موقع سبوتنيك، اعتبر جرادات إن هذه التوصية مهمة جدا بالنسبة للأردنيين، لافتا إلى أن دخول عدد قليل من المصابين إلى الأردن في الوقت الذي تسجل به المملكة عددا كبيرا من الإصابات لا يعني شيئا.

وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بالتوصية، فيما ستجرى المصادقة عليها في وقت قريب، ليصبح الأردنيون القادمون من الخارج إلى المملكة معفيين من إجراء فحوصات كورونا.


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