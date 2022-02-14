مطار الغردقة يستقبل 4 رحلات طيران روسية تقل أكثر من 500 راكب

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران روسية قادمة من المطارات الروسية المختلفة تقل أكثر من 500 راكب روسي الجنسية، ضمن عشرات الرحلات الدولية الوافدة اليوم من الدول المختلفة.

وتتبع الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولى، الإجراءات الاخترازية بدقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ الإجراءات فور وصول الركاب لأرض المهبط.

وتنظم شركات السياحة يوميا رحلات سياحية لمنطقة شاطئ فلفلة تحت مسمي رحلات االستي تورز او جولات البلد بالغردقة، حيث تشهد إقبال أعداد كبيرة من السياح من جنسيات مختلفة علي رأسها الجنسية الروسية.

وتنطلق رحلات جولات البلد من منطقة الكورنيش القديم لمشاهدة المنظر البانورامي لمدينة الغردقة حيث يلتقط السياح الصور التذكارية، ويشاهدون جمال البحر من ارتفاع طريق الكورنيش القديم ومشاهدة معالم مدينة الغردقة مثل جزيرة الجفتون، وكذلك الميناء السياحي والبحري ومئذنتى مسجد الميناء الكبير.