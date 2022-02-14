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مصرع متهم بقتل والديه وزوجته فى قنا بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:52 م
مصرع متهم بقتل والديه وزوجته فى قنا بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة مديرية أمن قنا
قنا صابر سعيد

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لقى المتهم بقتل عدد من أفراد أسرته بمركز دشنا فى محافظة قنا مصرعه، فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال مداهمة مكان تواجده.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض مقتل شخصين وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بقنا، توفى أحد المصابين اليوم.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة وتوفى أحد المصابين اليوم، وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، محمد.أ، 29 عاما، أطلق النيران على أسرته،  مما أدى إلى وفاة زوجته ووالده، وإصابة والدته وشقيقته وزوج شقيقته، وتوفت والدته اليوم.

 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم من مدمني الشابو المخدر، ومسجل خطر، له سجل جنائي، وكان مسجونا على ذمة قضايا، ومصاب بحالة نفسية.

 

 

 

 


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