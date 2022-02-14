اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 06:47 م
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مرور القليوبية يحرر 2719 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:47 م
مرور القليوبية يحرر 2719 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور حملة مرورية _ أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2719 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2719 مخالفة مرورية، بينها 1179 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1017 مخالفة متنوعة، وضبط 82 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و68 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 49 دراجة غير مرخصة، وتحرير 19 مخالفة ملصقات، و272 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 13600 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 28 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2900 جنيها مصالحات.


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

مخالفات مرورية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

الطريق الدائري الاقليمي

الطريق الدائري

ملصقات

مخالفات متنوعه

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