مركز تحديث الصناعة يعرض أهداف مشروع "النمو الأخضر الشامل" في الأقصر وقنا

كتب إسلام سعيد

في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، عُقدت عدة ندوات في محافظتي الأقصر وقنا، لبرنامج "كبر شركتك" و"ابدأ شركتك" بحضور ممثلي الشركاء الرئيسيين في المشروع، وهم مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والشركة استشاري المشروع، والسفارة السويسرية بالقاهرة.

واستعرض ممثل "تحديث الصناعة" الدور الرئيسي الذي يقوم به المركز في دعم الصناعة الوطنية، وخاصة دعم المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر بالتعاون مع منظمة اليونيدو وغيرها من الشركاء لتعزيز ملف الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتم التعرف على بعض الشركات الناشئة في مجال تدوير المخلفات والتعريف بالمركز والدعم المقدم من المركز للشركات العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر لتحسين عملية الإنتاج.

وقدم استشاري المشروع العرض التقديمي لمراحل مشروع النمو الأخضر الشامل للتعريفه وطرق الانضمام للمشروع وكيفية استيفاء نموذج الانضمام أيضا والحوافز والدعم المقدم لتنمية المشاريع الناشئة والمشاريع القائمة في هذا المجال، حيث تم تقديم نموذج لشركة استفادت فعلياً من المشروع وبدأت بالفعل في تدوير مخلفات القصب وهو قش القصب (سفير القصب) وإستخدامة في صناعة الأعلاف.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى بالمشروع ودور الجهات المشاركة به، مؤكداً اهتمام المحافظة بالمشروع ودعمها الكامل له.