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محامى ترامب يسعى لحجب 11 ألف وثيقة عن لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:11 م
محامى ترامب يسعى لحجب 11 ألف وثيقة عن لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس اقتحام الكونجرس الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

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يسعى معد المذكرتين لحملة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اللتين تحددان استراتيجية لحرمان الرئيس بايدن من الفوز الانتخابى إلى حجب أكثر من 11 الف صفحة من رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به من لجنة مجلس النواب التى تحقق فى هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

قال جون إيستمان، الأستاذ بجامعة تشابمان الذى استدعته اللجنة فى نوفمبر، إنه أكمل مراجعة أمرت بها المحكمة لما يقرب من نصف مجموعة بريده الإلكترونى، حوالى 46 الف صفحة، ووجد أنها يجب أن تكون ضمن امتياز المحامى والموكل والذى بموجبه يتم حجبها.

وفقا لصحيفة ذا هيل، نصح إيستمان حملة ترامب باستخدام سلطة نائب الرئيس للتراجع عن نتائج الانتخابات وحمل المجالس التشريعية فى الولايات على رفض الناخبين من ولايات معينة من أجل حرمان الرئيس بايدن من أغلبية أصوات الهيئة الانتخابية.

أصبحت هذه المذكرات مخططًا لفريق ترامب فى تطلعه للكونجرس والولايات كطرق لإلغاء الانتخابات، ومن المرجح أن يشعل تركيز ترامب على إخضاع نائب الرئيس السابق مايك بنس للواجب الاحتفالى بالتصديق على نتائج انتخابات 2020.

أمر قاضٍ إيستمان بمراجعة 1500 صفحة من رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به يوميًا بعد أن رفع إيستمان دعوى قضائية ضد اللجنة فى محاولة لمنع وصولها إلى اتصالاته، والتى تشمل أكثر من 94000 بريد إلكترونى.

سبق للجنة أن اشتكت من أن إيستمان لعدم تعاونهـ، وهو واحد من عدة محامين سعوا لتحدى اللجنة بمطالبات امتياز المحامى والموكل.

لكن الامتياز لا يغطى جميع الاتصالات مع العملاء، ولا سيما أى مشورة قانونية تقدم فى عملية ارتكاب جريمة أو عمل احتيالى أو بنية ارتكابها.


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