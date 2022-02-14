محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الحلة المرشحة فى قوص ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شرب قرية الحلة المرشحة التابعة لمركز قوص ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، و شاذلي البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت 120 لتر لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 8 مليون جنية لخدمة أهالي مجلس قروي جراجوس، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.

وأضاف الداودي، أن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى " حياة كريمة" يعد المبادرة الأعظم فى التاريخ و"درة التاج" للمشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى جميع القطاعات للوصول إلى التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 حيث يتم من خلاله تطوير القرى المستهدفة بشكل متكامل لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.











































