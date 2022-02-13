سكرتير عام مساعد محافظة قنا يتابع العمل بالمركز التكنولوجى فى المدينة

قنا ـ صابر سعيد

تفقد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا المركز التكنولوجى بمدينة قنا، بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لمتابعة سير العمل بالمركز ودورة العمل المميكنة، وتبادل الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتذليل أى معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح أبو كريشة، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المدن، وذلك فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، حيث تحتوى تلك المراكز على أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

كما تابع السكرتير العام المساعد السيارات التابعة لمحافظة قنا لتوزيع الخبز على المواطنين للاطمئنان على سير العمل بها، والالتزام بالمواعيد والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين.