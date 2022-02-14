محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

رأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاجتماع التمهيدي الأول لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في مارس من العام الجاري في الذكرى الـ 33 لاسترداد طابا بمعركة دبلوماسية .

والذي عقد بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ووكلاء وزارات الاوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ورئيس مدينة طابا، وعدداً من مديري الإدارات المعنية ، ومفوضي ومستشاري المحافظ.

بحث المحافظ خلال الاجتماع الأحداث الرئيسية للاحتفال التي تشمل مراسم رفع العلم بطابا، وإقامة حفلين فنيين بطابا وشرم الشيخ، بالإضافة لعدد من الافتتاحات ووضع حجر الأساس لعدداً من المشروعات بالمحافظة بحضور الوزراء المعنيين.



فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي



فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي



فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي



فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي