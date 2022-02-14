اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:51 م
محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.. صور فودة يرأس الاجتماع التمهيدي الأول لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاجتماع التمهيدي الأول لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في مارس من العام الجاري في الذكرى الـ 33 لاسترداد طابا بمعركة دبلوماسية .

والذي عقد بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ووكلاء وزارات الاوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ورئيس مدينة طابا، وعدداً من مديري الإدارات المعنية ، ومفوضي ومستشاري المحافظ.

بحث المحافظ خلال الاجتماع الأحداث الرئيسية للاحتفال التي تشمل مراسم رفع العلم بطابا، وإقامة حفلين فنيين بطابا وشرم الشيخ، بالإضافة لعدد من الافتتاحات ووضع حجر الأساس لعدداً من المشروعات  بالمحافظة بحضور الوزراء المعنيين.

فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي (1)
فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي 

 

فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي (2)
فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي 

 

فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي (3)
فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي 

 

فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي (4)
فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي 

 

فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي (5)
فودة يرأس الاجتماع التمهيدي لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي 

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

الاحتفال بالعيد القومي

ذكري استردادطابا

شرم الشيخ

مدينة طابا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدارس جنوب سيناء تستعد لتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لوضعها أمام الطلاب اليوم

الإثنين، 14 فبراير 2022 04:00 ص

إنجازات تتحقق على أرض جنوب سيناء فى توفير خدمات المياه والصرف الصحى

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:41 ص

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استضافة المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية

الأحد، 13 فبراير 2022 05:35 م

155 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء

الأحد، 13 فبراير 2022 04:26 م

محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفنى لنائب المحافظ.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 03:01 م

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

الأحد، 13 فبراير 2022 01:49 م

مدارس جنوب سيناء تستعد لتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لوضعها أمام الطلاب غدا

الأحد، 13 فبراير 2022 01:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة