إنجازات تتحقق على أرض جنوب سيناء فى توفير خدمات المياه والصرف الصحى

جنوب سيناء ـ محمد حسين

حققت الدولة انجازات هامة فى توفير خدمات المياه والصرف الصحى للمواطنين فى محافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، من بين هذه المشروعات انشاء 3محطة رفع وشبكات صرف وخطوط طرد بإجمالى أطوال32000 " م، ومحطة معالجة بإجمالى طاقة معالجة 10 ألف م 3 / يوم، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لأحياء الطور الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعى والتخلص الأمن لمياه الصرف الصحى.

وإقامة محطة صرف الصحى بالرويسات ومحطة صرف صحى سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، واستهدفت توصيل خدمة الصرف الصحى لأحياء شرم الشيخ، والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحى.

وأضاف أن إجمالى تكلفة قطاع الصرف الصحى بجنوب سيناء وصل إلى 252 مليون جنيه.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، انه فى قطاع مياه الشرب، تم اقامة محطة تحليه طور سيناء بطاقة 30000 م 3 / يوم، وعدد 6 وحدات تحليه، وزيادة كمية إنتاج المياه المنتجة لتلبية احتياجات المدينة من مشروع الاسكان الاجتماعى وجامعة الملك سالمان.

وأضاف أنه تمت توسعات محطة غرب النفق لزيادة كمية إنتاج المياه من 35000 م إلى 70000 م 3، وتوصيل المرافق الخارجية لافرع جامعة الملك سلمان وهى رأس سدر والطور وشرم الشيخ، وإنشاء رافع مياه خطوط طرد، ومحطة تحلية مياه نبق، لافتا أن إجمالى تكلفة قطاع مياه الشرب 858 مليون جنيه.