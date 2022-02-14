محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بالعاملين داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بالمركز، بحضور اللواء محمد أبو بكر مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددا من ملفات عمل المركز، وإدارة الحصص الاستيرادية وتنظيم عمل الخدمات التجارية بالمحافظة، وأشاد المحافظ بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن تطوير المركز يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة، فى إطار مشروع المدينة الرقمية الذى انطلق من بورسعيد، موجها بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى داخل المركز.