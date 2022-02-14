محافظ بنى سويف: إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية

بنى سويف – هانى فتحى – أحمد مرعى

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ 19 لإزالة التعديات ،التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

ووجه محافظ بني سويف باستمرارية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس"إزالة 22حالة تعد على مساحة 22 قيراطاً أرض زراعية،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 187 حالة "منذ بداية المرحلة الثانية الأحد الماضي وحتى صباح اليوم "، والتي شملت إزالة 123 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع من أراض أملاك دولة، بالإضافة إلى 64 حالة تعد على مساحة 2فدان و8 قراريط أرض زراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.