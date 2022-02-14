اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:37 م
محافظ بنى سويف: إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية الموجة 19 لإزالة التعديات
بنى سويف – هانى فتحى – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ 19 لإزالة التعديات ،التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

ووجه محافظ بني سويف باستمرارية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس"إزالة 22حالة تعد على مساحة 22 قيراطاً أرض زراعية،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 187 حالة  "منذ بداية المرحلة الثانية الأحد الماضي وحتى صباح اليوم "،  والتي شملت إزالة 123 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع من أراض أملاك دولة، بالإضافة إلى  64 حالة تعد على مساحة 2فدان و8 قراريط أرض زراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت  بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى  26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

 


بنى سويف

اخبار اليوم

ازالة تعديات ببنى سويف

اخبار بنى سويف

الموجة 19 لازالة التعديات

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يفتتح معهد منيل موسى الابتدائى الأزهري بـ5 ملايين جنيه.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:30 م

تعليم بني سويف: انطلاق البرنامج التدريبى عن دور المدرسة فى تنمية القيم

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:40 م

رئيس مدينة بنى سويف يعقد لقاءات جماهيرية لدراسة احتياجات القرى ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 ص

محافظ بنى سويف: نحن أهم محافظات مصر بتصنيع وزراعة النباتات العطرية والطبية

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:28 ص

تعرف على نتائج جولة لجنة شئون القرى ببني سويف داخل القطاعات والمرافق الحيوية

الأحد، 13 فبراير 2022 05:06 م

جدعنة سيدات بنى سويف.. عائشة مكوجى بريمو بمدينة ناصر: الزبائن بتشكر فى شغلى

الأحد، 13 فبراير 2022 03:55 م

رئيس جامعة بنى سويف: حققنا إنجازا بمعدلات إنشاء الجامعة الأهلية.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 02:36 م

محافظ بنى سويف: إزالة 165 حالة تعد بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ19

الأحد، 13 فبراير 2022 01:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة