محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالقطاوية ويأمر بتكثيف حملات النظافة

الشرقية – إيمان مهنى

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتفقد الوحدة المحلية بالقطاوية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ، للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، استمراراً لجولته المفاجئة بمركز أبو حماد لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية، كما حرص المحافظ على متابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، وأوصى العاملين بالوحدة بحسن إستقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري ، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كلف محافظ الشرقية المهندس وجيه صدقي رئيس مركز أبو حماد بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من على جانبي طريق السعدية / العزازي لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين ، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات وإلزام أصحاب المنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق وتطبيق القانون على المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها ، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.